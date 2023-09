Catania: chi è senza multa scagli la prima pietra

CATANIA – I vigili di Catania hanno multato con un verbale di 1.000 euro ciascuno i titolari di tre locali in via Angelo Musco, piazza Sciuti e via Penninello per aver prodotto emissioni sonore in mancanza della prevista relazione tecnica di impatto acustico e sanzionato i titolari di altri due locali in via Alfonzetti e in piazza Vittime del dovere per musica oltre l’orario consentito. Inoltre nelle vie Gemmellaro, Luigi Sturzo, Musumeci, Oberdan, Etnea, Montesano, S. Maria del Rosario, Giordano Bruno e in piazza Giovanni XXIII sono stati multati 14 titolari di esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico, con tavoli, sedie e attrezzature varie.

Stessa sorte per i due proprietari dei mini market di viale della Libertà e via Di Prima perché vendevano bevande alcoliche dopo le 21. Ulteriori controlli in via VI Aprile, piazza Lincoln, via Battello, piazza La Pira, via Carcaci, via Ugo La Malfa, via Acquicella Porto e in piazza dei Martiri hanno permesso di scovare 9 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, ai quali sono stati contestati 21 verbali amministrativi; la merce è stata sequestrata e donata in beneficenza. Altri 6 venditori ambulanti di prodotti non alimentari, in via Etnea, piazza Giovanni XXIII, piazza Duomo e porta Uzeda/Pacini sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico e trasformazione della loro attività itinerante in sede fissa. Le sanzioni totali sono state di circa 15.000 euro.