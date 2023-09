Catania, assenze e incognite

Una sola giornata di campionato e il Catania conta già le assenze. Privo per altre due giornate dello squalificato Lorenzini, che deve finire di scontare i quattro turni di stop rimediati in seguito all’espulsione nella poule scudetto di Serie D, il gruppo rossazzurro contro il Brindisi dovrà fare a meno di altri tre elementi.

Due, Rapisarda e Chiarella, sono infortunati: il primo, uscito zoppicante al termine della partita persa con il Crotone (foto Catania Fc Facebook), dovrà osservare un periodo di riposo in seguito a una lesione muscolare evidenziata nella risonanza magnetica svolta all’ospedale Garibaldi; il secondo è in fase di recupero da un acciacco e avrà bisogno ancora di qualche settimana per ritrovare tono muscolare. Non ci sarà neppure il portiere lettone Bethers, convocato in nazionale Under 21 per le due sfide valide per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria con i pari età di Italia e Norvegia.

Le incognite del momento sono legate anche alla disputa della stessa partita con il Brindisi, domenica sera alle 20.45. Il match è in programma a Taranto a causa dei lavori di rifacimento del terreno di gioco del Fanuzzi, stadio di casa dei biancazzurri, ma il rogo scoppiato allo Iacovone al termine della sfida tra Taranto e Foggia mette a rischio la disponibilità dell’impianto. Il settore ospiti (la curva sud) è stato posto sotto sequestro. Adesso si attende il responso dei vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo, e della commissione di vigilanza per capire se lo stadio sarà agibile o meno e cosa deciderà di fare la Lega Pro in questo secondo caso.