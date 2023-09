A Catania un paninaro è per sempre

CATANIA – I titolari di 15 camion dei panini sono stati sanzionati dai carabinieri di Catania perché i loro mezzi erano parcheggiati a qualsiasi ora del giorno e della notte nelle strade del lungomare e nell’area della stazione centrale nonostante l’autorizzazione riguardi esclusivamente l’orario tra le 19 e le 2 del mattino. Sono sette paninari di via del Rotolo, un paninaro di via Marina, uno di piazza Nettuno, due di piazza Galatea e quattro di piazza Giovanni XXIII.

Quattro sono alla terza sanzione e hanno già subito una sospensione dell’attività commerciale, mentre altri quattro sono recidivi per la seconda volta. Dall’inizio dell’estate l’amministrazione comunale ha emesso 10 ordini di sospensione attività nei confronti di due pub di via Gemmellaro (sanzionati la prima volta ad aprile e la seconda volta a giugno), due bracerie di via Plebiscito (sanzionate già due volte) e di sei paninari, di cui 2 in piazza Giovanni XXIII (sanzionati per due volte nel mese di aprile) e 4 in via del Rotolo (sanzionate già due volte). Per le 10 attività commerciali è dunque scattata la chiusura per una durata da 5 a 15 giorni con la conseguente rimozione di quanto collocato sulla sede stradale.