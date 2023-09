Protagonista in questi giorni della nuova fiction “La voce che hai dentro”, Massimo Ranieri annuncia oggi le prime nuove date del tour teatrale 2024 in Sicilia. Il 26 marzo sarà a Ragusa (teatro Duemila), il 27 a Messina (teatro Vittorio Emanuele) e il 28 a Catania (teatro Metropolitan). Con lui una band di musicisti inedita: al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, ai fiati il sax di Max Filosi e Cristiana Polegri. I biglietti per i nuovi spettacoli sono già disponibili in prevendita.