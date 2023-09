CAPACI (PALERMO) – E’ caduto inciampando in una buca a Capaci e un carabiniere libero dal servizio lo ha rianimato. E’ successo in via Domenico Sommariva, dove un anziano mentre faceva una passeggiata con la moglie ha sbattuto la testa a causa del marciapiede dissestato. Per sua fortuna passava da lì l’appuntato scelto Davide Strazzeri, che gli ha praticato il massaggio cardiaco. L’uomo nella caduta si è provocato ferite alla testa e sul viso.