AUGUSTA (SIRACUSA) – Nella nottata di ieri, sono sbarcati nel porto commerciale di Augusta, provenienti da Lampedusa, 476 migranti. Dopo le prime operazioni propedeutiche al foto segnalamento ed all’identificazione degli stranieri, operate dall’ufficio Immigrazione e dalla polizia Scientifica di Siracusa, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato 5 tunisini per aver fatto rientro illegale nel territorio nazionale. In specie, per tutti e cinque, l’Autorità Giudiziaria competente, dopo aver vagliato la loro posizione giuridica, ha disposto l’immediata scarcerazione concedendo contestualmente il nulla osta per l’espulsione dal territorio nazionale.