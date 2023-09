Accoltellato in pieno centro a Palermo

PALERMO – Un tunisino di 40 anni è stato accoltellato a Palermo in pieno centro. L’uomo ha raccontato ai carabinieri di essere rimasto ferito nel corso di una colluttazione con un connazionale in via Gorizia, a due passi dalla stazione centrale. È stato colpito da fendenti alle dita, al basso ventre e alle gambe.

La vittima ha trovato rifugio dentro un esercizio commerciale. I sanitari del 118 hanno portato il ferito all’ospedale Civico e per lui la prognosi è di due settimane. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Non si conoscono le cause che hanno generato la lite.