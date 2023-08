Un nuovo parco giochi al boschetto della Plaia

CATANIA – L’Amministrazione comunale di Catania ha consegnato alla città, nei giorni scorsi, un parco giochi di 248 metri quadrati realizzato nel boschetto della Plaia, provvedendo inoltre a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’intero parco, anche con l’installazione di gazebo per accogliere al meglio le famiglie e i visitatori di tutte le età che numerosi si attendono già per il tradizionale appuntamento con la scampagnata di Ferragosto.

“Ringrazio quanti hanno lavorato alla realizzazione di questo spazio – ha detto il sindaco Enrico Trantino – disegnato per coinvolgere tutti i bimbi e non lasciare indietro nessuno. Sono certo che tantissimi concittadini, ma non solo, approfitteranno delle prossime festività per sfruttare le opportunità che offre l’intera area del boschetto, un bene che appartiene a tutti noi e che dobbiamo utilizzare con senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente, che non possiamo rischiare di compromettere, e cercando di non attentare all’incolumità delle persone, per esempio, con l’accensione di fuochi. Dovremmo essere tutti ormai consapevoli, purtroppo, dei disastri che incendi e azioni contro l’ambiente possono arrecare all’intera collettività”. Il progetto, della direzione Politiche per l’Ambiente, servizio Tutela e gestione del verde pubblico, è stato finanziato con i fondi statali del Patto per lo sviluppo della città di Catania per un importo di circa 59mila euro.