A casa con 6 mila dosi di marijuana

CATANIA – Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania perchè trovato in possesso di 735 grammi di marijuana e poco più di un chilo della stessa sostanza stupefacente ma del tipo “amnesia”, oltre ad un bilancino di precisione. La droga, in totale circa 1.800 grammi – sufficiente a confezionare circa 6 mila dosi- è stata sequestrata durante una perquisizione dell’abitazione sita in Corso Indipendenza in cui abitava con la moglie e due figli minorenni.

Ai carabinieri l’uomo aveva consegnato spontaneamente 85 grammi di marijuana ma i militari hanno continuato la perquisizione e sequestrato altri 650 grammi della stessa sostanza stupefacente. Il 40enne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto disponendo la permanenza in carcere.