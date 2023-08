Torrisi: “Per noi il Terminal A è pronto”

CATANIA – “Il Terminal A è stato bonificato. Attendiamo soltanto le autorizzazioni necessarie per la riapertura”. L’ad di Sac Nico Torrisi cerca di frenare le mille polemiche dopo l’incontro con il governatore Renato Schifani e la stampa a Fontanarossa. “Noi potremmo essere operativi anche con il terminal A sostanzialmente oggi o comunque nei prossimi giorni – ha aggiunto Torrisi -, subito dopo che ci vengono date le autorizzazioni. Attraverso il nuovo terminal siamo tornati a sette voli per ora – sette più sette – garantendo sin da oggi la possibilità ai passeggeri di arrivare a garantire, assieme allo scalo di Comiso, all’incirca l’80 per cento del totale dei passeggeri che si fanno in questo periodo. Siamo ovviamente consapevoli dei disagi e ce ne siamo scusati sin dal primo momento”.

Anche Schifani si adopera per stemperare il clima di grande contestazione degli ultimi giorni: “La situazione è certamente cambiata in meglio. L’apertura del terminal aggiuntivo da 500 mq consente di passare da 5 a sette voli all’ora giornalieri tra partenze ed arrivi e siamo ormai a una svolta. Ci si avvia velocemente verso la normalità”. Il presidente della Regione ha fatto un sopralluogo per verificare le condizioni del terminal A dell’aeroporto dopo i lavori di bonifica: “Adesso resta soltanto il tema doveroso delle autorizzazioni”.