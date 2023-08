Fuga alla circonvallazione: ladri speronano polizia

CATANIA – Inseguimento pericoloso alla circonvallazione di Catania, dove due ladri hanno tentato la fuga. La polizia stradale passando viale Marco Polo ha notato una macchina con un uomo alla guida e uno posizionato nel vano posteriore (lato sinistro) che trasportavano delle pedane da impalcatura in metallo. La strana posizione ha indotto gli agenti a procedere a un controllo, ma uno dei due (quello seduto dietro) improvvisamente ha aperto lo sportello ed è sceso, scappando precipitosamente in direzione opposta al senso di marcia.

Il guidatore a quel punto ha accelerato, imboccando il torna-indietro per ritrovarsi in viale Ulisse. E’ scattato l’inseguimento, che si è concluso in via Colnago, dove la macchina cercando la fuga con una repentina inversione di marcia ha urtato l’auto della polizia. Il conducente ha tentato la stessa sorte del compare, scendendo dal mezzo e correndo, ma è stato bloccato. E’ stato lui stesso a confessare il furto delle nove pedane da un ponteggio installato nelle immediate vicinanze. L’uomo fermato, risultato poi un pregiudicato, è stato denunciato.