Torna l’afa, ma in Sicilia ‘solo’ 36 gradi

L’anticiclone subtropicale sta raggiungendo la massima potenza in queste ore, lungo l’asse Marocco-Spagna-Francia-Nord Italia/area alpina. E’ caratterizzato, secondo 3BMeteo, da aria estremamente calda in quota: “L’alta pressione ovviamente sta pompando aria molto calda di estrazione nord africana su gran parte dell’ovest Europa e dell’Italia, caratterizzata da temperature sopra le medie anche di 10-12° a circa 1.500-1.600m di quota tra Spagna, Francia e area alpina”.

Questa nuova ondata di calore sta interessando in modo più diretto il Centro Nord e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Previste temperature massime in genere comprese tra 35 e 38° ma con qualche picco localmente prossimo ai 39-40° non escluso su Pianura Padana occidentale, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche grado in meno in Sicilia, con punte di 36 gradi nel Siracusano e nell’Agrigentino, ma anche tra Marche e Abruzzo, ma con afa alle stelle; afa che si farà sentire in modo deciso anche sulla Pianura Padana, aumentando la percezione del caldo. Di fatto per il Nord Italia, che fino a ora era stato sostanzialmente risparmiato, si tratterà dell’ondata di caldo più intensa dell’estate 2023.