RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato due commercianti a Riposto: in un panificio e in una pizzeria/gastronomia hanno trovato lavoratori in nero, oltre alla mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti regolari. Sono scattate multe rispettivamente di 14.528 e 7.328 euro. Le attività sono state sospese.