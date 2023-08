Tavoli e sedie abusivi, multati due ristoratori catanesi

CATANIA – Prosegue l’impegno dei carabinieri di Catania per garantire la sicurezza nelle serate della movida estiva con l’operazione ‘Buona Estate Sicura’. In particolare, i militari della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi della Cio e dalla polizia locale, sono stati impegnati in una serie di controlli nel centro storico per contrastare l’illegalità e l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Nel corso dell’attività, i militari hanno multato i titolari di due ristoranti posti nella zona del teatro Bellini per occupazione del suolo pubblico, in quanto avevano occupato il marciapiede antistante i loro locali con tavolini e sedie senza essere in possesso di alcuna autorizzazione comunale. Gli è stata comminata una multa dell’importo di 173 euro. I carabinieri hanno anche multato il titolare di un minimarket asiatico per non aver rispettato il previsto orario di chiusura disciplinato dall’ordinanza comunale. L’esercente è stato colto a vendere bevande molto oltre l’orario in cui avrebbe dovuto chiudere la saracinesca e pertanto per lui è scattata una salata multa.