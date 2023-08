Scontro tra De Luca e Angelo Duro: “Ma chi è questo troglodita?”

TAORMINA – E’ scontro tra il comico Angelo Duro e il sindaco di Taormina, Cateno de Luca. La diatriba è sorta dopo la pubblicazione da parte di Duro di un video in cui imbratta i suoi stessi manifesti esposti nella rinomata località ionica. Duro difatti domani si esibirà nel Teatro Antico di Taormina con lo spettacolo “Sono cambiato”.

Il sindaco Cateno De Luca a questo punto ha risposto su FB con un video in cui si interroga sul gesto di Angelo Duro e solleva dubbi sull’opportunità di concedere l’utilizzo del prestigioso Teatro Antico di Taormina per la performance dell’artista. “Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro?”, si chiede sui social il sindaco. “E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo”.