Stanati furbetti della luce e parcheggiatori abusivi

CATANIA – I carabinieri di piazza Dante, supportati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, dalla polizia locale e dal personale Enel, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e del furto di energia elettrica. Particolare attenzione è stata prestata al centro storico ed al lungomare catanese. Nel corso dei controlli, sei abitazioni sono risultate allacciate alla rete pubblica. E sei parcheggiatori abusivi sono stati scovati tra la via Dusmet e piazza Alcalà; sono stai sanzionati per 4mila 600 euro con sequestro del denaro riconducibile all’attività illecita. Sono stati effettuati anche numerosi posti di blocco con contestuali sanzioni per dodici automobilisti.