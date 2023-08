Controesodo da bollino rosso

Quarto ed ultimo fine settimana d’agosto da bollino rosso all’insegna del rientro dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord con Anas che stima un transito di 11 milioni di veicoli fra sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. In Sicilia osservate speciali l’A18 Messina-Catania e l’A20 Messina-Palermo specie in direzione della città dello Stretto, dove si preannunciano code agli imbarchi per Villa San Giovanni.

PIANO DI VIABILITA’ STRAORDINARIO A MESSINA. Da ieri e sino a martedì 5 settembre, nella fascia oraria 11-16, istituiti il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà, nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e viale Giostra, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada di San Francesco, provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica mobile di “senso vietato” e pannello integrativo riportante “eccetto veicoli diretti imbarco Caronte & Tourist”, da collocarsi in via Vittorio Emanuele II in corrispondenza della intersezione semaforica con la strada di collegamento (adiacente il lato sud di piazza Unità d’Italia) tra le vie Vittorio Emanuele II e Garibaldi, al fine di obbligare i veicoli non diretti agli imbarchi della Rada di San Francesco, che devono proseguire in direzione nord, ad immettersi nella strada di collegamento; la direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà, direzione di marcia sud-nord ad intersezione con viale Giostra, al fine di consentire l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada di San Francesco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud-nord) per l’immissione nel suddetto “serpentone” della Rada San Francesco; (durante le 24 ore giornaliere, sino a martedì 5 settembre) le direzioni consentite destra e sinistra nella carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, ad intersezione con il viale della Libertà.

STOP AI MEZZI PESANTI. Sabato dalle 8 alle 16, e domenica 27 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. La presenza su strada di Anas è di oltre 2.200 risorse in turnazione costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.