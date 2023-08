Sparatoria in via Santa Maria della Catena, due fermati

CATANIA – Un ventiduenne vicino al clan dei Cursoti si è costituito a Catania per la sparatoria di via Santa Maria della Catena e un altro uomo è stato fermato a Mascalucia per lo stesso episodio. Lunedì scorso verso le 11 di mattina sono rimasti gravemente feriti un giovane e un 55enne, che secondo gli investigatori non erano però i veri obiettivi dell’agguato. I due sono ricoverati all’ospedale Garibaldi, non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri hanno trovato in via Idria l’arma utilizzata, una pistola a salve modificata. Ancora da stabilire il movente della sparatoria.