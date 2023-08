PALERMO – Un automobilista ha perso il controllo della propria macchina ed è finito dentro un supermercato, dopo aver sfondato la vetrina del Conad Margherita di via Francesco Lo Jacono, a Palermo. Sono interventi i vigili del fuoco che lo hanno soccorso. Nessun ferito. Una seconda auto si è ribaltata in via Resurrezione e i due a bordo sono finiti all’ospedale Villa Sofia.