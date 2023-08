Serie C, ecco i gironi

La Lega Pro, in occasione del consiglio federale tenutosi stamane, ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2023-2024. Questa la composizione dei tre raggruppamenti. La X nel girone C, quello che include le due società siciliane (Catania e Messina), riguarda la Casertana, in attesa della formalizzazione del ripescaggio.

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta Under 23, Fiorenzuola, Giana Erminio, Vicenza, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona.

GIRONE B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

GIRONE C: Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X.

Secondo quanto comunicato dalla stessa Lega Pro, “il consiglio direttivo di Lega ha preso altresì in esame i possibili scenari che potrebbero scaturire dall’accoglimento dei ricorsi, eventualmente presentati al Consiglio di Stato, con l’obiettivo di non pregiudicare gli interessi e le aspettative di tutte le società per una corretta e tempestiva programmazione dell’attività agonistica, ed ha deliberato che:

1) Nel caso di un’eventuale decisione del Consiglio di Stato che comporti la necessità della riammissione di due società alla Serie B ed al conseguente ripescaggio di due società in Serie C, la struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari non cambierà, ma verrà semplicemente inserita la prima società “ripescata” in Serie C come ventesima squadra del Girone C (laddove, attualmente, è indicata nel raggruppamento di girone la squadra X) e la seconda società “ripescata” in Serie C subentrerà nella posizione della seconda società che verrà riammessa in serie B, nel raggruppamento di girone di quest’ultima. Per quanto concerne il Calendario gare, le due società ripescate subentreranno, automaticamente, nelle programmazioni già previste rispettivamente per la squadra X e per la seconda società che verrà riammessa in serie B. Questa soluzione consentirà di programmare per tempo, sia dal punto di vista logistico che sportivo, le gare a tutte le altre squadre che partecipano alla competizione. Per le due gare della prima giornata di campionato che dovessero essere interessate da tale eventuale modifica verrà concesso, su richiesta di almeno uno dei club coinvolti in ciascuna gara, il rinvio della stessa.

2) Nel caso di un’eventuale decisione del Consiglio di Stato che NON comporti la necessità di riammissioni alla Serie B e quindi di ripescaggi in Serie C la struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari muterà, sempre utilizzando il criterio della latitudine, nel seguente modo:

– sostituendo nel girone A l’Alessandria (società con sede più a sud nel girone A) con il Brescia: quest’ultima subentrerà, automaticamente, nella programmazione gare già prevista per l’Alessandria;

– sostituendo nel girone B il Pescara (società con sede più a sud del girone B) con l’Alessandria: quest’ultima subentrerà, automaticamente, nella programmazione gare già prevista per il Pescara;

– inserendo il Pescara come ventesima squadra del girone C (laddove, attualmente, è indicata nel raggruppamento di girone la squadra X) che subentrerà, automaticamente, nella programmazione gare prevista per la squadra X.

Questa soluzione, adottata nel rispetto dei criteri sino ad oggi seguiti per l’individuazione dei raggruppamenti di girone, consentirà di programmare per tempo sia dal punto di vista logistico che sportivo le gare a tutte le altre squadre che partecipano alla competizione. Per le tre gare della prima giornata di campionato che dovessero essere interessate da tale eventuale modifica verrà concesso, su richiesta di almeno uno dei club coinvolti in ciascuna gara, il rinvio della stessa”.

Aggiornate le date del campionato, che avrà inizio domenica 3 settembre 2023 e si concluderà domenica 28 aprile 2024. Programmata una sosta, domenica 31 dicembre, e fissati quattro appuntamenti infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 marzo. Sabato 23 dicembre, il turno previsto in occasione delle festività natalizie. Playoff in calendario da domenica 5 maggio; sabato 11 e sabato 18 maggio le sfide valevoli per i playout. Definita, inoltre, la programmazione della Coppa Italia Serie C: il 4 ottobre e l’8 novembre i due turni eliminatori; ottavi e quarti di finale il 29 novembre e il 13 dicembre; semifinali con gare di andata e ritorno il 24 gennaio e il 28 febbraio; finale in due atti, il 19 marzo e il 2 aprile.