Sant’Agata Li Battiati: 10 anni di abusi su una giovane parente, arrestato

Un 24enne è stato arrestato e portato nel carcere catanese di Piazza Lanza per violenza sessuale su una parente a Sant’Agata li Battiati. Il ragazzo avrebbe compiuto gli abusi per quasi 10 anni, puntando sulla fragilità emotiva della familiare, abusando di lei sin da quando questa era minorenne, convincendola a non rivelare ad alcuno la violenza e sottomettendola psicologicamente anche con maltrattamenti.

Lei avrebbe sopportato in silenzio, ma a un certo punto il peso di quella situazione sarebbe divenuto troppo grande, quindi si è confidata con un’amica, che l’ha aiutata a trovare la forza per denunciare. I carabinieri hanno acquisito prove tangibili a sostegno delle dichiarazioni della ragazza, quali messaggi whatsapp che il parente le avrebbe inviato, nei quali più volte lui avrebbe manifestato propositi vendicativi e violenti, con minacce di morte. Le indagini hanno anche evidenziato un sistematico abuso sessuale e un quotidiano atteggiamento di vessazione e prepotenza.