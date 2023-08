‘Caterpillar’ a 4 zampe: spuntano droga e armi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno recuperato nel quartiere San Leone quasi 10 kg di marijuana, un kg di hashish, 3 pistole con munizionamento, uniformi e materiale vario in uso alla polizia. Determinante il contributo dei due cani che hanno setacciato anche un rudere abbandonato in via Palermo. Riley, soprannominato “caterpillar”, si è distinto per la veemenza con la quale si è lanciato all’interno del casolare e ha iniziato a scavare sotto alcuni calcinacci, trovando 3 borsoni pieni di droga, mentre il cane antiesplosivo Athos ha aiutato i militari a scovare una pistola mitragliatrice skorpion calibro 7,65, una pistola a tamburo cal. 38, una pistola semiautomatica 9×21, oltre a 150 cartucce 9×21 e 120 cal. 38. Tutto il materiale è stato inviato al Ris di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici.

Please enable JavaScript play-sharp-fill 01:05