Sant’Agata d’estate, festa in diretta su Telecolor

CATANIA – Torna la festa estiva di Sant’Agata 2023. Giovedì 17 agosto, in occasione dell’anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli, verranno esposti dalle 8 del mattino il busto reliquiario e le reliquie della santa patrona. La cattedrale già alle ore 6 sarà aperta per l’ingresso dei devoti. Alle 8 ci sarà l’apertura del sacello e poi le varie celebrazioni. Dalle 9.30 fino alle 13.30 e dalle 16 alle 18 sarà possibile venerare le reliquie con il servizio accoglienza della cattedrale che garantirà l’ordine.

Alle 19 si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica celebrata dall’arcivescovo di Catania, monsignor Renna. Alle 20.30 avrà inizio la processione con le reliquie della patrona col seguente itinerario: piazza Duomo, Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, omaggio delle persone diversamente abili, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo. A partire dalle 18.45 e fino alle 22 Telecolor trasmetterà in diretta lo speciale ‘Devoti tutti’ con la celebrazione della messa e tutti i momenti salienti della processione delle reliquie della santa patrona. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming sul nostro sito.