Catania: passante scippato e ferito

CATANIA – Emergenza sicurezza nel centro storico e ancora una volta un passante finisce nel mirino di gente senza scrupoli, pronta a colpire per accaparrarsi pochi euro. E’ successo in via Giovanni Di Prima, dove quattro extracomunitari hanno circondato una persona che stava salendo in auto dopo essere stata in un locale. Uno di questi, magro e con un cappellino di colore bianco, ha minacciato la vittima brandendo un cavatappi per poi strappargli la collana in oro che portava al collo mentre gli altri tre lo colpivano con una bottiglia, procurandogli una vistosa ferita all’orecchio. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare l’aggressore in via delle Finanze. Dopo le formalità di rito, il giovane gambiano è stato arrestato dagli agenti delle “Volanti” per rapina aggravata in concorso con persone da identificare. Sono in corso indagini per individuare i complici del vile gesto.