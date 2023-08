Sant’Agata d’estate, festa di fede

Si sono concluse le celebrazioni religiose per la festa estiva di Sant’Agata, 897° anniversario della traslazione delle reliquie della Santa patrona di Catania. Folta la partecipazione di fedeli, ai quali è stata restituita la possibilità di “baciare” le sacre reliquie nel corso dei festeggiamenti, trasmessi in diretta da Telecolor e in live streaming dal nostro sito.

I festeggiamenti avevano avuto inizio il 12 agosto con la memoria dell’altro patrono del capoluogo etneo, Sant’Euplio, diacono e martire, con una celebrazione al sito dell’antica chiesa a lui dedicata e distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ieri, invece, è stato esposto il miracoloso velo di Sant’Agata che, dopo la messa serale in Cattedrale, è stato poi portato in processione.

Oggi, poco dopo le ore 8, è stato aperto il sacello di Sant’Agata ed il busto reliquiario è stato esposto sull’altare della Cattedrale. Alle ore 10 la messa solenne presieduta da monsignor Luigi Roberto Cona, nunzio apostolico in El Salvador, e concelebrata da monsignor Gianfranco Gallone, nunzio apostolico in Uruguay. In serata, alle 19, la messa solenne dell’Arcivescovo di Catania monsignor Luigi Renna, concelebrata insieme agli arcivescovi Giuseppe Baturi (segretario generale della CEI), Salvatore Pappalardo e Salvatore Gristina. Fra le autorità presenti il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi ed il sindaco Enrico Trantino.

Dopo la messa, si è svolta la processione del busto di Sant’Agata intorno all’isolato della Cattedrale, animata dai fuochi pirotecnici e da preghiere e canti grazie ad un impianto di amplificazione lungo il tragitto. Infine il rientro della Santa patrona poco prima delle 22 e la chiusura del sacello.