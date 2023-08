Rubava in banca: senegalese arrestato a Catania

CATANIA – Un senegalese, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso da una guardia giurata all’interno della filiale Unicredit di via Sant’Euplio mentre tentava di rubare un tablet, un gruppo di continuità, una telecamera e vari cavi elettrici. L’extracomunitario, insieme ad altri complici riusciti a fuggire, si era introdotto all’interno dell’istituto di credito dopo aver tranciato i cavi del sistema d’allarme e forzato la porta del seminterrato. Il senegalese è stato arrestato per tentato furto aggravato, in concorso con altre persone rimaste ignote.