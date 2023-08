PALERMO – La polizia ha arrestato un giovane accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, bloccato in via Maqueda, nei pressi del mercato Ballarò. Nel corso di una perquisizione gli agenti gli hanno trovato addosso 5 grammi di cocaina e 17 grammi di hashish, oltre a 395 euro. La droga era nascosta nel vano portaoggetti del monopattino. In casa sono stati trovati 253 grammi di hashish, 7 grammi di cocaina e 11 di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 3.485 euro. Il domicilio dell’uomo è stato trovato grazie all’intervento dell’ufficio immigrazione. Sul cellulare sono stati trovati sms spediti da presunti clienti interessati all’acquisto di droga.