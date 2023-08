Rubano congelatore al porto di Catania

CATANIA – La Polizia di Frontiera di Catania ha denunciato un 67enne e un 44enne, entrambi pregiudicati, per furto all’interno del porto. A conclusione di una manifestazione ludo-gastronomica svoltasi nella banchina 18 del porto di Catania, è stato rubato un congelatore elettrico a pozzetto per il mantenimento del ghiaccio che, alla fine dell’evento, era stato posizionato in un’area circoscritta, appositamente predisposta per il successivo ritiro da parte del personale autorizzato.

La polizia ha avviato subito indagini che hanno portato all’individuazione dell’auto utilizzata per il furto che era stata parcheggiata poco distante, chiusa e con all’interno, nascosto nel vano posteriore, il congelatore asportato. Rintracciato, il proprietario dell’auto ha ammesso il furto del congelatore e di essersi fatto aiutare da un complice. Restituita la refurtiva, è scattato anche il sequestro penale della macchina utilizzata per compiere il furto, oltre alla contestazione di diverse violazioni al Codice della strada, sempre a carico del proprietario dell’auto, che hanno portato anche al sequestro amministrativo del veicolo perché sprovvisto della copertura assicurativa.