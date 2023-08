CATANIA – Controlli della guardia di finanza di Catania nei principali mercati del capoluogo. Sequestrati 2.700 capi di abbigliamento contraffatti e oltre 1.000 profumi illegali, con la segnalazione di una persona alla camera di commercio per violazione amministrativa delle norme. Sono stati anche eseguiti decine di controlli amministrativi per verificare il rispetto della normativa in ambito fiscale/tributario. In quattro casi è stata rilevata l’omessa installazione del registratore di cassa.