Ritrovata la ragazza scomparsa nel Palermitano

Ritrovata Debora Platano, la 29enne di Partinico scomparsa da tre giorni, che si sarebbe allontanata volontariamente. A dare l’annuncio la sorella Piera che in questi giorni attraverso i social aveva lanciato l’allarme. Queste le sue parole “Ringrazio tutti per la condivisione, mia sorella è stata ritrovata – scrive -. Ringrazio le forze dell’ordine”. Null’altro al momento trapela, né le condizioni di salute né tantomeno dove è stata ritrovata.

Dopo la sparizione il fratello aveva lanciato questo messaggio: “Mia sorella ha bisogno dei medicinali per restare in vita, se la vedete contattate immediatamente i carabinieri di Partinico. Per favore aiutateci”.