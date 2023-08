Da un anno stava male: le asportano tumore di 5 kg

LENTINI (SIRACUSA) – Nel reparto di chirurgia generale dell’ospedale di Lentini è stato eseguito un eccezionale intervento di asportazione di una massa tumorale del retroperitoneo del peso di 5 chili su una donna di 56 anni che, da circa un anno, aveva notato un aumento di volume dell’addome associato a un dimagrimento progressivo e alla comparsa di crisi subocclusive e anemizzazione.

“L’eccezionalità dell’intervento – osserva il direttore Giovanni Trombatore – deriva dalla rarità della patologia, dalle elevate dimensioni della massa di quasi 5 chili con una dimensione di 40 centimetri per 28 per 24, dalla necessaria estrema delicatezza delle manovre chirurgiche per gli stretti rapporti tra il tumore e le strutture vascolari e gli organi vitali, la cui lesione avrebbe potuto determinare l’exitus della paziente”.