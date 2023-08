Ragazza sparisce in Belgio, la ritrovano in Sicilia

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno ritrovato una minorenne che da tre giorni si era allontanata dalla sua casa in Belgio. A fare scattare le ricerche la denuncia della madre. La famiglia, originaria di Trapani e residente in Belgio, dopo la scomparsa della ragazza ha subito attivato le ricerche non tralasciando la possibilità che la ragazza fosse in Sicilia. I carabinieri assieme allo zio l’hanno rintracciata in centro storico a Trapani nei pressi del Lazzaretto. Dopo aver avvisato i genitori, la giovane è stata affidata allo zio materno in attesa dell’arrivo dal Belgio della famiglia.