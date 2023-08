Protezione civile: preallarme sull’Etna

Etna, osservato speciale. La Protezione civile regionale alza il livello di allerta che passa da “Attenzione” a “Preallarme” con alta possibilità di attività vulcanica. Nel corso delle ultime ore, l’Ingv – Osservatorio etneo ha riscontrato un aumento del tremore vulcanico con ampie oscillazioni nell’area sommitale, spaziando tra il cratere Sud-Est e una zona ad est dei crateri centrali ad un’altezza compresa tra 1.700 e 2.900 metri sopra il livello del mare. E’ presente attività degassamento dai crateri Bocca Nuova e Sud-Est.

“I sindaci dei comuni sommitali – si legge in una nota – sono invitati ad attivare tutte le procedure previste dal vigente Piano comunale di Protezione civile. Il bollettino di allerta per l’aviazione civile è passato da verde a giallo, ma al momento non impatta sull’operatività dell’aeroporto Fontanarossa”.