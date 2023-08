Lentini, assalto alla sede della Cgil

LENTINI (SIRACUSA) – I vandali colpiscono ancora. Questa volta ad essere stata presa di mira, durante la notte, è stata la sede della Cgil. Non è la prima volta che accade una cosa simile e, come dice il segretario provinciale Roberto Alosi, “non sono certo i danni materiali a indisporre quanto l’azione devastatrice di un luogo punto di riferimento non solo sindacale, ma anche sociale. Non è accettabile – prosegue – che ancora sia stata presa di mira una sede a cui si rivolgono quotidianamente lavoratori, pensionati, anziani, poveri, disoccupati e giovani”. E dopo questo atto vandalico, a Lentini ci si interroga sulla sicurezza. Qualche giorno fa, qualcuno si era introdotto nei locali di Caritas e scout, nella chiesa di Cristo Re. Nella Camera del Lavoro è in corso l’inventario ma nella sede, come precisano dal sindacato, non c’erano né soldi né materiale di particolare valore.