Prezzi aerei, arriva la stretta sugli algoritmi

Arriva una stretta sugli algoritmi che determinano i prezzi dei voli, che recentemente hanno penalizzato chi viaggia da e per le Isole maggiori. Secondo la bozza del decreto omnibus Asset e investimenti atteso lunedì al cdm, la fissazione dinamica delle tariffe aeree, in base al tempo della prenotazione, è vietata ad alcune condizioni. Se è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole; se avviene durante un picco di domanda e conduce a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. In tali casi è inoltre vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato, se questo comporta un pregiudizio.