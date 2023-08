Covid, sta per finire l’isolamento dei positivi

E’ in arrivo la norma che stabilirà la fine dell’isolamento per i positivi al Covid: potrebbe approdare al Consiglio dei ministri già lunedì prossimo, nell’ambito di un decreto omnibus. Subito dopo il varo del decreto, inoltre, il ministero della Salute trasmetterà alle Regioni una circolare per le vaccinazioni autunnali per il Covid. Non è previsto un ritorno all’obbligo di vaccinazione ma si punta a proteggere soprattutto anziani e soggetti fragili.

Saranno utilizzati i vaccini aggiornati autorizzati contro la variante attualmente più diffusa, la Xbb. “Rispetto a questa nuova fase vaccinale – afferma il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia – è avviata la condivisione con Regioni, Società scientifiche e stakeholders”. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato Vaia, “sta dando un grande impulso a questa fase affinché, anche legislativamente, la pandemia sia definitivamente alle spalle”.