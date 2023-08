Piani urbani, a Catania pronti 12 progetti

CATANIA – L’amministrazione comunale di Catania ha compiuto i passi decisivi per realizzare le opere dei Piani urbani integrati, una misura di rigenerazione urbana la cui attivazione già nella fase originaria del Pnrr è stata affidata ai Comuni: un piano di interventi, che per la città di Catania significa un investimento di 74 milioni di euro, “che stiamo portando avanti – dice il Comune – malgrado nei giorni scorsi il governo nazionale abbia annunciato di voler dare una diversa copertura finanziaria ai piani”.

Entro il 30 luglio sono stati aggiudicati i contratti con le ditte affidatarie chiamate a realizzare i dodici progetti definitivi, con la consegna dei documenti entro il 31 agosto. “Si tratta di opere rispettose dell’ambiente – afferma il sindaco Enrico Trantino – e nello stesso tempo portatrici di innovazione del territorio nel vecchio San Berillo o a Librino-Monte Po e in altre zone, che non possono ancora attendere interventi migliorativi dei contesti urbani”.

Questi i progetti.

Piano di riqualificazione San Berillo: realizzazione dell’Urban center e delle nuove sedi degli uffici comunali.

San Berillo-piazza della Repubblica: completamento piano riqualificazione parco urbano.

San Berillo: realizzazione di spazi pubblici a verde e pavimenti tra via Pistone e via delle Finanze. Demolizione della palestra di piazza Pietro Lupo e realizzazione di parcheggio multipiano con verde e giardino pubblico tecnologico.

Viale San Teodoro: realizzazione del nuovo Parco di Librino. Ristrutturazione del plesso della scuola Brancati su viale Teodoro. Parco Urbano, cerniera verde, attrezzature per lo sport, inclusione sociale, recupero e ripristino delle aree del fiume Acquicella. Spazi sportivi e attrezzature in ampliamento del campo di rugby.

San Berillo: riqualificazione diffusa delle percorrenze e della viabilità interna pedonale e ciclabile. Riqualificazione (pedonale e isole di compensazione verde) di corso Sicilia e delle aree interessate dalle uscite della linea Fce.

Interventi di riqualificazione di piazza Teatro massimo e aree adiacenti, fino a piazza Lupo.

Librino: riqualificazione rinnovo delle sezioni stradali di viale Librino, viale Moncada e viale S. Teodoro, per favorire la mobilità dolce e l’accessibilità pedonale con l’inserimento di un parco urbano lineare e aree verdi.