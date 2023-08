CATANIA – Diciotto attività commerciali sono state sanzionate dalla polizia municipale di Catania nello scorso fine settimana, durante i controlli sulla vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine e sulla chiusura dalle 21 alle 7 del mattino. Undici commercianti non hanno rispettato gli orari, mentre cinque attività di ristorazione sono state multate per l’aumento dello spazio pubblico occupato senza autorizzazione. Gli ultimi due casi riguardano il mancato rispetto delle norme che regolamentano le emissioni sonore.