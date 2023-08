PARTINICO (PALERMO) – I carabinieri di Partinico hanno arrestato due quarantenni, già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo caso, i militari hanno effettuato una perquisizione a casa di uno dei due indagati, trovando otto buste di plastica contenenti ciascuna un chilo di marjuana già essiccata. Nel secondo caso, i carabinieri in casa dell’altro indagato, nel centro del paese, hanno recuperato quasi 18 chili della stessa sostanza. Il Gip ha convalidato gli arresti disponendo per entrambi l’apposizione del braccialetto elettronico. Entrambi gli indagati sono risultati percettori del reddito di cittadinanza e pertanto sono state avviate le procedure per l’immediata sospensione del beneficio.