“Corso Sicilia torni a essere il salotto buono di Catania”

CATANIA – Fermare il degrado e i rifiuti si può. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, lo sta ampiamente dimostrando con azioni mirate e iniziative che coinvolgono le associazioni e tutto il tessuto sano della società etnea. “Il segnale è stato lanciato e occorre moltiplicare questo tipo di progetti in altre parti della città che necessitano di un piano di riqualificazione adeguato – afferma il consigliere comunale Andrea Cardello – un’area su tutte è il corso Sicilia dove da anni permane uno stato di profonda incuria che va combattuta in tutti i modi. Quella che una volta era conosciuta come la ‘city’ merita di tornare a essere uno dei più importanti salotti buoni della città con la collaborazione di tutti”.

