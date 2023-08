Panarea: passeggiata notturna finisce in rissa

I carabinieri di Panarea hanno denunciato in stato di libertà cinque persone responsabili di avere provocato una rissa, avvenuta nei giorni scorsi nell’isola. Intorno alle 02.30 della notte, i militari hanno notato un gruppo di persone che stava prendendo parte ad una rissa con calci e pugni, scaturita per futili motivi, in una via del centro abitato. Subito le persone coinvolte sono state bloccate prima che ci potessero essere ben più gravi conseguenze.

Tutti hanno riportato solo qualche contusione, scongiurando ulteriori conseguenze. Sono state poi le immagini visionate attraverso le videocamere, installate nei sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze, che hanno permesso ai carabinieri di analizzare le fasi del violento alterco e identificare i responsabili.