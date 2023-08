Pioggia d’agosto su Catania

CATANIA – Una pioggia inaspettata ha bagnato nella penultima domenica del mese le strade del Catanese, a cominciare da un temporale abbattutosi nel primo pomeriggio sull’Etna che si è poi diffuso sull’area pedemontana, fino ad arrivare su Catania e a molte zone della provincia causando anche rallentamenti sull’autostrada A18 Catania-Messina.

Le previsioni di 3B meteo avevano anticipato su Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi nella mattinata, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con deboli piogge serali, con 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata è stata di 30°C, la minima di 25°.

Il maltempo comunque non dovrebbe durare. Per lunedì i meteorologi di 3B meteo prevedono un campo di alte pressioni che abbraccerà la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.