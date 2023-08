Nel ristorante al mare rifiuti in frigo e ragnatele

NOTO (SIRACUSA) – Ragnatele, rifiuti all’interno dei frigoriferi, sporcizia. I carabinieri in un ristorante del litorale di Noto hanno trovato gravissime carenze igienico-sanitarie in tutti gli ambienti adibiti alla preparazione e al deposito degli alimenti, con mobili vetusti, sporchi di grasso e di residui di alimenti. Subito emessa un’ordinanza sospensione dell’attività, multa di 3 mila euro al legale responsabile. Chiusa per gravi irregolarità e condizioni igienico sanitarie carenti anche la cucina di una struttura alberghiera di Favignana che ospita numerosi turisti.