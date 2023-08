Catania: 9 gol

Secondo test stagionale per il Catania e altra pioggia di gol. Nell’allenamento congiunto con i dilettanti del Calatabiano (iscritto al campionato di Promozione), i rossazzurri si sono imposti per 9-1. Novanta minuti poco probanti, nei quali si sono messi in luce l’australiano Popovic (al momento in prova) e il serbo Bocic, autori di una doppietta come Sarao e De Luca. L’altro gol della formazione di Tabbiani lo ha siglato Palermo.

Questo il Catania in campo oggi: Livieri (1’st Bethers); Rapisarda (1’st Privitera), Castellini (11’st Fichera), Rizzo, Maffei (1’st Mazzotta); Palermo (11’st Pelleriti), Rocca (1’st Giannetto), Zammarini (1’st Di Grazia); Chiarella, Popovic (1’st Sarao), Bocic (1’st De Luca). Marcatori: pt 7’ Popovic, 13’ Bocic, 20’ Bocic, 27’ Popovic, 37’ Palermo; st 10’ Sarao, 11’ Vezzosi (Cal), 23’ Sarao, 27’ De Luca, 36’ De Luca su rigore.