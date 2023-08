LICATA – Verrà spenta, a partire da questa sera, l’illuminazione pubblica in prossimità della spiaggia del Pisciotto, in zona Carrubbella, a Licata per evitare che le neonate tartarughe Caretta Caretta si disorientino. Lo ha deciso, in vista della schiusa dei due nidi, il sindaco Angelo Balsamo su richiesta della responsabile del Wwf di Licata Sandra Bennici. Le tartarughe, causa della luce artificiale, potrebbero dirigersi nella direzione opposta al mare.

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Licata si sono scusati, con i residenti della zona, per il disagio temporaneo che verrà arrecato, ma si tratta “di un evento raro ed eccezionale che rappresenta una preziosa testimonianza della qualità del patrimonio paesaggistico e naturale del litorale di Licata scelto da queste specie rare e protette per nidificare e completare il loro ciclo di vita”, hanno scritto.