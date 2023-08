CATANIA – Carabinieri della squadra Lupi del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato due pregiudicati di 57 e 55 anni per detenzione di 60 grammi di cocaina. Nella loro auto, durante un controllo in via Zia Lisa, i militari hanno sequestrato la ‘pietra’ di cocaina di 60 grammi. L’arresto è stato convalidato e i due sono stati posti ai domiciliari.