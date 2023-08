Arrampicato a un pluviale per scappare dopo il furto

BRONTE (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un ladro ‘funambolo’ di 53 anni, residente a Misterbianco, che, dopo avere commesso un furto in un appartamento al secondo piano di un palazzo di Bronte, ha tentato la fuga prima raggiungendo il terrazzo dello stabile e, poi, calandosi aggrappato un pluviale a mo’ di pertica. I militari che lo hanno bloccato hanno anche recuperato una borsa da donna che aveva appena rubato, nella quale aveva nascosto un portafoglio da donna e uno da uomo, 3 boccette di profumo e prodotti per l’igiene personale. L’uomo, dopo un controllo in ospedale, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, lo ha posto ai domiciliari.