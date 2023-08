Giovane scomparsa nel Palermitano

PARTINICO (PALERMO) – Una 29enne è scomparsa a Partinico, nel Palermitano. Si chiama Debora Platano e i familiari hanno lanciato l’allarme. Si sarebbe allontanata da casa ieri mattina facendo perdere le proprie tracce. A lanciare l’allarme è stato subito il fratello. “Mia sorella ha bisogno dei medicinali per restare in vita – ha detto – se la vedete contattate immediatamente i carabinieri di Partinico. Per favore aiutateci”. I carabinieri hanno iniziato le ricerche tra Partinico, Balestrate e Alcamo.