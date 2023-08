I carabinieri di Taormina durante una perquisizione domiciliare a casa di una coppia di coniugi di Giardini Naxos, di 51 e 50 anni, hanno trovato diversi quantitativi di droga, ritenendo entrambi responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza di reato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e denunciando in stato di libertà la consorte. Poco prima dell’arrivo dei militari, l’uomo ha telefonato alla moglie per avvisarla che stavano salendo in casa. La donna, nel tentativo di occultare una certa quantità di marijuana, è stata notata dai carabinieri mentre provava a nasconderla maldestramente in una busta della spesa, all’esterno dell’abitazione.

L’uomo, con precedenti per la medesima tipologia di reati, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la donna, casalinga e incensurata, è stata denunciata a piede libero in concorso con il marito per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La marijuana rinvenuta avrebbe prodotto circa 1.650 dosi medie singole.