Catania, arriva la campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti del Catania è pronta a partire. Dopo una fase di attesa legata ai lavori in corso al Massimino, in particolare alla posa dei seggiolini in ogni settore con conseguente slittamento rispetto ai tempi abituali, la società rossazzurra ha fissato la presentazione per lunedì prossimo, alle 11.30, al President Park Hotel di Aci Castello. Previste, come ogni anno, agevolazioni per alcune categorie particolari. In considerazione dell’avvio posticipato anche la chiusura della campagna abbonamenti subirà uno scivolamento in avanti rispetto alle stagioni precedenti.